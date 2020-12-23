У США ввели санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його соратників. До санкційного списку також потрапили білоруські силовики.

США не визнають результати виборів президента Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США. Актуально Які білоруси зможуть тимчасово переїхати в Україну за спрощеною процедурою Хто потрапив до списку Заступник МВС Білорусі Геннадій Казакевич;

ЦВК Білорусі;

спецпідрозділ Комітету держбезпеки "Альфа",;

Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому;

мінський підрозділ ОМОНу. У США також закликали провести нові вибори президента Білорусі відповідно до усіх стандартів ОБСЄ. Окрім того, усі політичні в'язні мають бути звільнені. Станом на 19 грудня кількість білоруських політичних бранців перевищила 150 людей.