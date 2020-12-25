Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив прогноз щодо того, якою країна буде в майбутньому. Він переконаний, що білоруси можуть багато втратити.

Лукашенко вважає, що начебто Білорусь вже ніколи не буде такою, як раніше. Про це він заявив у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

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За його словами, люди хочуть повернути країну, яка була до президентських виборів та нарікають на теперішні події.

Ні, тієї країни не буде. І не потрібно тієї країни. Ми будемо кращими, я впевнений,

– запевнив самопроголошений президент.

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Лукашенко переконаний, що білоруси є "не дурними людьми" і з часом зможуть усвідомити, що вони втрачають та з чим залишаться у майбутньому.