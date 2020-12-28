Самопроголошений президент Білорусі призначив традиційні народні збори. Олександр Лукашенко планує провести їх 11 та 12 лютого 2021 року.

Коли проведуть Всебілоруські народні збори

Дату проведення наступних Всебілоруських народних зборів Лукашенко озвучив на спеціальній нараді 28 грудня. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Пул Первого".

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За його словами, люди повинні від влади почути головні напрямки розвитку країни на майбутню п'ятирічку й аналіз пройденого. Планують збори на 11 – 12 лютого 2021 року.

Такі народні збори у Білорусі схожі до з'їздів комуністичної партії СРСР. На них збираються представники уряду, керівники підприємств та представників інших галузей економіки.

Традиційно їх проводяться кожні 5 років перед черговими президентськими виборами. Однак у 2020 році їх не вдалося організувати.

Що раніше заявляв Лукашенко