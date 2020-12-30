Лукашенко назвал условие, при котором готов уйти с поста президента: видео
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже почти 5 месяцев игнорирует протесты населения с требованием его отставки. Он заявил, что не уйдет с поста пока последний омоновец не скажет ему уйти.
Что заявил Лукашенко
Видео с заявлением самопровозглашенного президента опубликовал телеграмм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
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Пока последний омоновец мне не скажет уйти, я буду стоять в этой стране рядом с вами,
– сказал Лукашенко.
Смотрите видео заявления Лукашенко:
Что ранее заявлял Лукашенко
- В начале декабря 2020 года политик предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
- По данным экспертов, таким образом Лукашенко может формально покинуть пост президента, однако остаться председателем собрания.
- Политик обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить Всебелорусское народное собрание.
- Лукашенко назначил собрание на 11-12 февраля 2021 года. Кстати, такое собрание в Беларуси похоже на съезд коммунистической партии СССР.
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