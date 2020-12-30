Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже почти 5 месяцев игнорирует протесты населения с требованием его отставки. Он заявил, что не уйдет с поста пока последний омоновец не скажет ему уйти.

Что заявил Лукашенко Видео с заявлением самопровозглашенного президента опубликовал телеграмм-канал Sputnik Ближнее зарубежье. К теме Лукашенко назначил традиционное Всебелорусское народное собрание: известна дата Пока последний омоновец мне не скажет уйти, я буду стоять в этой стране рядом с вами,

– сказал Лукашенко. Смотрите видео заявления Лукашенко: Что ранее заявлял Лукашенко В начале декабря 2020 года политик предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

По данным экспертов, таким образом Лукашенко может формально покинуть пост президента, однако остаться председателем собрания.

Политик обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить Всебелорусское народное собрание.

Лукашенко назначил собрание на 11-12 февраля 2021 года. Кстати, такое собрание в Беларуси похоже на съезд коммунистической партии СССР.