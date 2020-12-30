Лукашенко назвав умову, за якої готовий піти з посади президента: відео
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже майже 5 місяців ігнорує протести населення з вимогою його відставки. Він заявив, що не піде з посади допоки останній омонівець не скаже йому піти.
Що заявив Лукашенко
Відео із заявою самопроголошеного президента опублікував телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
До теми Лукашенко призначив традиційні Всебілоруські народні збори: відома дата
Поки останній омонівець мені не скаже піти, я буду стояти у цій країни поруч з вами,
– сказав Лукашенко.
Дивіться відео заяви Лукашенка:
Що раніше заявляв Лукашенко
- На початку грудня 2020 року політик запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом.
- За даними експертів, у такий спосіб Лукашенко може формально покинути пост президента, однак залишитися головою зборів.
- Політик обіцяв перерозподіл владних повноважень та "красиву демократичну схему", яку мають затвердити Всебілоруські народні збори.
- Лукашенко призначив збори на 11 – 12 лютого 2021 року. До речі, такі збори у Білорусі схожі до з'їздів комуністичної партії СРСР.
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