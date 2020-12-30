Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже майже 5 місяців ігнорує протести населення з вимогою його відставки. Він заявив, що не піде з посади допоки останній омонівець не скаже йому піти.

Що заявив Лукашенко Відео із заявою самопроголошеного президента опублікував телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье. До теми Лукашенко призначив традиційні Всебілоруські народні збори: відома дата Поки останній омонівець мені не скаже піти, я буду стояти у цій країни поруч з вами,

– сказав Лукашенко. Дивіться відео заяви Лукашенка: Що раніше заявляв Лукашенко На початку грудня 2020 року політик запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом.

За даними експертів, у такий спосіб Лукашенко може формально покинути пост президента, однак залишитися головою зборів.

Політик обіцяв перерозподіл владних повноважень та "красиву демократичну схему", яку мають затвердити Всебілоруські народні збори.

Лукашенко призначив збори на 11 – 12 лютого 2021 року. До речі, такі збори у Білорусі схожі до з'їздів комуністичної партії СРСР.