Лукашенко: Если вам не нравится президент – выборы решат этот вопрос
Самопровозглашенный действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только выборы могут решить вопрос с президентом, который кому-то не нравится. Сам он убеждает, что не является врагом собственного народа и якобы хочет, чтобы в стране было все спокойно.
Новые заявления Лукашенко сделал 5 января во время выступления перед работниками Минского завода "Горизонт". Об этом сообщает оппозиционный телеграм-канал TUT.BY.
Читайте также Нужно отправить 2020 в историю, – Лукашенко объявил 2021 – годом народного единства
Хочу, чтобы люди понимали, что я не враг собственного народа и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому не нравилось,
– отметил он.
Самопровозглашенный президент не хочет, чтобы протестующие в воскресенье выходили на массовые митинги и мешали "жить другим". По его словам, это "пора заканчивать".
Кроме этого, Лукашенко вновь отметился нелепым заявлением о коронавирусе. В частности, он назвал собственную причину пандемии COVID-19.
Общество получило коронавирус от природы в ответ на хамское поведение. Господь наказал,
– сказал самопровозглашенный глава Беларуси.
По его словам, если у людей не будет гармонии с природой, то они будут больными, а дети будут попрошайничать.
Коротко о сложной политической ситуации в Беларуси сейчас:
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.
- Главной конкуренткой Александра Лукашенко была оппозиционерка Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.
- По подсчету оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Тем не менее ЦИК объявила победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.
- После фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки – они продолжаются уже почти пять месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
- Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. По информации Тихановской, с начала протестов погибли по меньшей мере 8 человек.
Поделиться новостью