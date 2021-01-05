Самопровозглашенный действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только выборы могут решить вопрос с президентом, который кому-то не нравится. Сам он убеждает, что не является врагом собственного народа и якобы хочет, чтобы в стране было все спокойно.

Новые заявления Лукашенко сделал 5 января во время выступления перед работниками Минского завода "Горизонт". Об этом сообщает оппозиционный телеграм-канал TUT.BY.

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Хочу, чтобы люди понимали, что я не враг собственного народа и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому не нравилось,

– отметил он.

Самопровозглашенный президент не хочет, чтобы протестующие в воскресенье выходили на массовые митинги и мешали "жить другим". По его словам, это "пора заканчивать".

Обратите внимание! Лукашенко неоднократно посещал белорусские заводы, надеясь на поддержку рабочего класса. Однако, работники предприятий прогоняли его словами: "Уходи!".

Кроме этого, Лукашенко вновь отметился нелепым заявлением о коронавирусе. В частности, он назвал собственную причину пандемии COVID-19.

Общество получило коронавирус от природы в ответ на хамское поведение. Господь наказал,

– сказал самопровозглашенный глава Беларуси.

По его словам, если у людей не будет гармонии с природой, то они будут больными, а дети будут попрошайничать.

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