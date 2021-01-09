В городах Беларуси люди выходят на локальные акции протеста: видео
В городах Беларуси еще на рассвете 9 января 2021 года люди начали выходить на акции протеста. Белорусы ходят по заснеженным улицам микрорайонов и требуют отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Что происходит в Беларуси
Акции проходят в Гродно, Бресте и ряде микрорайонов Минска. Об этом сообщает "Радыё Свабода".
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Последний месяц акции протеста проходят во дворах и микрорайонах Минска и других городов Беларуси. Жители Минска еще затемно начали выходить на дворовые марши,
– говорится в сообщении.
"Цепи солидарности" состоялись даже в центре столицы – на площади Победы.
Люди ходят с флагами Беларуси и плакатами и выкрикивают "Жыве Беларусь".
Смотрите видео протестов в Беларуси 9 января:
Акции протестов в Беларуси: видео
Белорусы вышли на протест из-за режима Лукашенко: видео
Главное о ситуации в Беларуси
- Протесты в Беларуси продолжаются уже 5 месяцев. Из-за сфальсифицированных результатов президентских выборов люди требуют отставки Лукашенко.
- Почти каждую неделю силовики жестоко разгоняют население и увозят протестующих по городским СИЗО.
- Впрочем, несмотря на жестокость белорусы не планируют сдаваться. Люди и дальше выходят на протесты.
- По словам Лукашенко, он не уйдет с поста, пока этого не захочет "последний омоновец".
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