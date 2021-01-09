В городах Беларуси еще на рассвете 9 января 2021 года люди начали выходить на акции протеста. Белорусы ходят по заснеженным улицам микрорайонов и требуют отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Акции проходят в Гродно, Бресте и ряде микрорайонов Минска. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

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Последний месяц акции протеста проходят во дворах и микрорайонах Минска и других городов Беларуси. Жители Минска еще затемно начали выходить на дворовые марши,

– говорится в сообщении.

"Цепи солидарности" состоялись даже в центре столицы – на площади Победы.

Люди ходят с флагами Беларуси и плакатами и выкрикивают "Жыве Беларусь".

Смотрите видео протестов в Беларуси 9 января:

Акции протестов в Беларуси: видео

Белорусы вышли на протест из-за режима Лукашенко: видео

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