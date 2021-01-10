Массовые протесты в Беларуси продолжаются и в 2021 году. Спустя более 5 месяцев после президентских выборов люди все еще протестуют против их фальсификации. Традиционный воскресный марш 10 января проходит в большинстве крупных белорусских городов.

Акции протеста против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко начались в стране с самого утра. Они происходят в разных городах, в частности – в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте. Подробнее читайте далее в материале 24 канала.

Ранее В городах Беларуси люди выходят на локальные акции протеста: видео

Акции с бело-красно-белыми флагами

В Минске с самого утра 10 января люди выходят на протесты. Они берут с собой бело-красно-белые флаги и скандируют "Жыве Беларусь!". Флаги также развешивают на балконах многоэтажек вместе с плакатами. На одном из таких красовалась надпись "Наша возьмет", пишет TUT.by.



Украшенная бело-красно-белыми флагами многоэтажка / Фото TUT.by

В Беларуси украшают дома бело-красно-белыми флагами: видео

В городе Новогрудка люди тоже вышли на акцию солидарности и скандируют: "Мы вместе, мы победим, чудо будет!".

В Могилеве люди прошлись по заснеженным улицам и тоже держали в руках бело-красно-белые флаги.

Акция солидарности в Могилеве: видео

Акция солидарности в Минске: видео

Что известно о задержанных

По состоянию на 12:00 по Киеву белорусские волонтеры информируют про 3 задержанных, в результате протестов 10 января, людей. Их уже доставили в Ленинский райотдела милиции Минска.

Альтернативные акции

Между тем в Гродно, Бресте и Минске на улицах появились также люди, которые держат в руках государственные флаги страны. На одном из их флагов заметили надпись "ЯМЫ siloviki".



Участники альтернативной акции, поддерживающие силовиков / Фото TUT.by

В Минске эти люди собрались в районе Уручье, возле ТЦ "Спектр". Фото небольшой группки людей разместили в телеграм-канале с говорящим названием "Я/МЫ ОМОН".



Люди, которые поддерживают ОМОН в Минске / Фото TUT.by

А что же силовики

В Минске они активизировались. В частности, группу спецназовцев заметили в районе улиц Калиновского и Есенина.



Силовики в Минске наготове / Фото TUT.by

Больше о протестах в Беларуси, о том, сколько они продлятся, заявлениях оппозиции и и обращает ли на них внимание Лукашенко – по ссылке.