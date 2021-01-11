Протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси не утихают. Белорусы продолжают выходить на улицы с мирными акциями, а силовики продолжают их задерживать.

За 4 дня выходных в Минске задержали по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает издание TUT.BY.

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По словам пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, ситуация была "достаточно спокойной и контролируемой".

В деструктивных телеграмм-каналах традиционно размещались призывы о проведении различного рода протестных акций, в том числе и с помощью блокировки улиц и проспектов. Однако масштабности не хватило даже для трансляции картинок массовости в интернете,

– заявила пресс-секретарь белорусского МВД.

Она добавила, что в течение выходных в Минске проводили немасштабные марши во дворах домов.

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Спустя более 5 месяцев после президентских выборов люди все еще протестуют против фальсификации результатов голосования.

Акции протеста против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко начались в стране с самого утра. Они состоялись в разных городах, в частности в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте.

Вечером протесты не завершились – митингующие провели протестное шествие в одном из микрорайонов Минска. Однако в целом настроения демонстрантов были уже не такими активными.

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