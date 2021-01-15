Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности. Уже с 1 марта 2021 года за то, что вывесили флаг в цветах протестов, белорусам придется платить деньги.

Над изменениями работала специальная экспертная комиссия

Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА..

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Какие штрафы предусмотрены:

За вывешивание бело-красно-белого флага – 580 белорусских рублей (это 7 250 гривен в украинской валюте).

Для юридических лиц – 1 740 белорусских рублей (21 750 гривен).

У Лукашенко говорят, что поправки несут профилактический характер

В администрации самопровозглашенного президента уверены, что поправки несут предупредительный и профилактический характер. Инициировал такие изменения, конечно, сам Лукашенко, однако работала над ними целая экспертная комиссия.

У Лукашенко уверяют, что из Административного кодекса изъяли 110 норм, а в 230 статьях санкции скорректировали до уменьшения наказаний.

Обратите внимание! В Беларуси протесты против режима Лукашенко продолжаются еще с августа 2020 года. Символом протеста стал именно бело-красно-белый стяг. Самопровозглашенный президент на требования протестующих не реагирует, обещает лишь внести изменения в конституцию страны. Лукашенко заявил, что покинет пост, если этого захочет "последний ОМОНовец" в стране.