Штраф за бело-красно-белые стяги: Лукашенко внес изменения в кодексы о правонарушениях
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности. Уже с 1 марта 2021 года за то, что вывесили флаг в цветах протестов, белорусам придется платить деньги.
Над изменениями работала специальная экспертная комиссия
Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА..
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Какие штрафы предусмотрены:
- За вывешивание бело-красно-белого флага – 580 белорусских рублей (это 7 250 гривен в украинской валюте).
- Для юридических лиц – 1 740 белорусских рублей (21 750 гривен).
У Лукашенко говорят, что поправки несут профилактический характер
В администрации самопровозглашенного президента уверены, что поправки несут предупредительный и профилактический характер. Инициировал такие изменения, конечно, сам Лукашенко, однако работала над ними целая экспертная комиссия.
У Лукашенко уверяют, что из Административного кодекса изъяли 110 норм, а в 230 статьях санкции скорректировали до уменьшения наказаний.
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