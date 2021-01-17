Нічого надзвичайного: Лукашенко вважає, що білоруси протестують через закриття кордонів
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко переконує, що протести в його державі спалахнули не так через фальсифікацію виборів, як внаслідок закриття кордонів. Мовляв, через пандемію в Білорусь повернулося багато мігрантів, яким "немає чим зайнятися".
Щоразу після президентських виборів у Білорусі обов'язково перевертають машини. Про це Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю російській журналістці Наіль Аскер-Заде, фрагмент з якого вона опублікувала у своєму телеграмі.
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Щоразу спалюють авто ДАІ, а у 2010 році був штурм будинку уряду. У нас був реальний штурм будинку уряду,
– наголосив диктатор.
Він підкреслив, що до цього неможливо звикнути, але це – "факт". На думку самопроголошеного президента, у 2020 році не відбулося нічого надзвичайного.
"Якщо можна так висловитися після попередніх результатів виборів. Єдине, що за часом трохи розтягнулося. Чому? Тому що навіть ви (Росія – 24 канал) закрили від нас кордон", – пояснив Олександр Лукашенко.
Білоруський диктатор заявив, що тих декілька тисяч людей, які працювали в Росії, звідти "видавили". Тож вони залишилися в Білорусі, але "не хочуть працювати".
Я вам не дорікаю, а просто говорю об'єктивну причину, яка сприяла тому, щоб протести затягнулися по часу. Вони там по 10 – 12 тисяч останнім часом ходили, а фотографували ситуацію та видавали в телеграм канали 200 тисяч,
– заявив самопроголошений президент Білорусі.
Чому насправді в Білорусі спалахнули протести
- Масові акції протесту в Білорусі почалися ще за декілька місяців до президентських виборів. Причиною цьому були масові відмови в реєстрації незалежних кандидатів.
- Коли ув'язнили блогера Сергія Тихановського, брати участь у виборах подалася його дружина Світлана. Всі опозиційні кандидати, яких не зареєстрували, підтримали її кандидатуру.
- Світлана Тихановська мала стати "перехідним президентом" – виграти вибори, оголосити про проведення нових, але вже демократичних.
- Втім, внаслідок масової фальсифікації вибори кандидатка програла, а протести в Білорусі стали по-справжньому масовими. У столиці подекуди на вулиці виходили до 300 тисяч людей.
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