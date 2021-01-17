Білоруський диктатор Олександр Лукашенко переконує, що протести в його державі спалахнули не так через фальсифікацію виборів, як внаслідок закриття кордонів. Мовляв, через пандемію в Білорусь повернулося багато мігрантів, яким "немає чим зайнятися".

Щоразу після президентських виборів у Білорусі обов'язково перевертають машини. Про це Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю російській журналістці Наіль Аскер-Заде, фрагмент з якого вона опублікувала у своєму телеграмі.

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Щоразу спалюють авто ДАІ, а у 2010 році був штурм будинку уряду. У нас був реальний штурм будинку уряду,

– наголосив диктатор.

Він підкреслив, що до цього неможливо звикнути, але це – "факт". На думку самопроголошеного президента, у 2020 році не відбулося нічого надзвичайного.

"Якщо можна так висловитися після попередніх результатів виборів. Єдине, що за часом трохи розтягнулося. Чому? Тому що навіть ви (Росія – 24 канал) закрили від нас кордон", – пояснив Олександр Лукашенко.

Білоруський диктатор заявив, що тих декілька тисяч людей, які працювали в Росії, звідти "видавили". Тож вони залишилися в Білорусі, але "не хочуть працювати".

Я вам не дорікаю, а просто говорю об'єктивну причину, яка сприяла тому, щоб протести затягнулися по часу. Вони там по 10 – 12 тисяч останнім часом ходили, а фотографували ситуацію та видавали в телеграм канали 200 тисяч,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Чому насправді в Білорусі спалахнули протести