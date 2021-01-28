Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на виборах глави держави за нього нібито проголосували 6 мільйонів людей. Він не врахував, що загалом явка під час голосування була меншою.

Джерело: сайт Лукашенка

Лукашенко каже, що його підтримали майже на 200 тисяч більше за офіційну явку.

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Що заявив Лукашенко

Ми знали, що є люди, які не голосували за чинного президента. Точно так сталося і в останні вибори. Але треба ж розуміти, що близько 6 мільйонів осіб проголосували за чинну владу, за чинного президента,

– сказав самопроголошений президент.

Згідно з даними ЦВК Білорусі, в голосуванні на президентських виборах 2020 року взяли участь понад 5,8 мільйона виборців. Лукашенкові приписали 4,6 мільйона голосів. Так, у своїй заяві самопроголошений президент "помилився" на щонайменше 1,3 мільйона голосів.

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