Туск отметил, что Беларусь занимается международным терроризмом. Так он охарактеризовал то, что самолет из Литвы экстренно изменил свой курс и сел в Минске.

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Дональд Туск отметил: теперь Александр Лукашенко стал угрозой не только для граждан Беларуси, но и других стран.

Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов,

– написал экс-глова Европейского Совета.

Важно! Подобную характеристику Александру Лукашенко и его режиму дал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал задержание Протасевича беспрецедентным событием.

Польша и Роман Протасевич

Экс-редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич несколько лет назад по политическим мотивам выехал в Польшу и жил там. Оттуда он и вел телеграм-канал, который стал рупором белорусских протестов в 2020 году.

Протасевича в Беларуси в прошлом году обвинили в организации массовых беспорядков и причастности к терроризму. Ему может "светить" тюрьма и срок в 15 лет.

Поскольку Протасевич проживал в Польше, Беларусь просила выдать ей журналиста. Та категорически отказала в экстрадции.

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