Туск отметил, что Беларусь занимается международным терроризмом. Так он охарактеризовал то, что самолет из Литвы экстренно изменил свой курс и сел в Минске.
Важно Задержание Протасевича: Литва призывает НАТО отреагировать и просит Беларусь отпустить пассажиров
Дональд Туск отметил: теперь Александр Лукашенко стал угрозой не только для граждан Беларуси, но и других стран.
Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов,
– написал экс-глова Европейского Совета.
Польша и Роман Протасевич
Экс-редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич несколько лет назад по политическим мотивам выехал в Польшу и жил там. Оттуда он и вел телеграм-канал, который стал рупором белорусских протестов в 2020 году.
Протасевича в Беларуси в прошлом году обвинили в организации массовых беспорядков и причастности к терроризму. Ему может "светить" тюрьма и срок в 15 лет.
Поскольку Протасевич проживал в Польше, Беларусь просила выдать ей журналиста. Та категорически отказала в экстрадции.
Задержание Протасевича: главное
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту якобы была взрывчатка.
- Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс.
- В Минске самолет проверили, но взрывчатки не нашли. Зато пассажиров отправили на повторный осмотр.
- Среди них был журналист Роман Протасевич, который в результате этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.
- В Минобороны Беларуси говорят, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель.