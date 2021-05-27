Що не так з версією про повідомлення від ХАМАС

ЗМІ опублікували копію електронного листа, який нібито бойовики ісламістського угруповання ХАМАС відправили у мінський аеропорт. З нього випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 24 хвилини раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

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Білорусь повідомила про мінування літака о 12:33 23 травня. Однак на листі, який надійшов у мінський аеропорт, стоїть дата 12:57. Раніше "бойовики" нібито повідомили Литву – о 12:52.

ХАМАС стверджує, що не надсилав лист

Найперша версія "мінування" літака, яка прозвучала від білоруської влади, це – погрози від бойовиків ХАМАС. Мовляв, терористи хотіли підірвати літак над Вільнюсом. Палестинці одразу ж заперечили такі заяви та обурилися ними. Вони заявили, що це не їх методи, а про ситуацію з літаком взагалі нічого не знали.

Інші версії Лукашенка

Згодом самопроголошений президент Білорусі заявив, що повідомлення про мінування надійшло від Швейцарії. Країна одразу ж спростувала таку інформацію.

Лукашенко також казав, що аеропорти Києва, Львова, Вільнюса та Варшави нібито відмовилися приймати "замінований літак". Вони, мовляв, боялися відповідальності, або ще безглуздіше – "комусь було вигідно, щоб літак приземлився у Мінську". Украерорух заявив, що насправді до них не зверталися з запитом на посадку літака з вибухівкою.

Як лист пов'язаний з Швейцарією Лист був відправлений з захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, який зареєстрований у Швейцарії. Повідомлення з цього серверу містять заголовок, де вказують IP-адресу сервера Protonmail. Якщо відправити повідомлення з облікового запису Protonmail на Gmail, то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail у Швейцарії. Тому точне місце розташування користувача визначити неможливо.

Зверніть увагу! Через зухвалу посадку літака та затримання активіста Романа Протасевича, низка країн світу зупинила авіасполучення з Білоруссю. Не літають у Мінськ й українські авіакомпанії.