Реакція Швейцарії на заяву Лукашенка
Влада Швейцарії наголосила, що нічого не знала про так зване "мінування" літака. Тому слова білоруського диктатора – фейк.
Актуально Повідомлення про бомбу на літаку з Протасевичем надійшло зі Швейцарії, – Лукашенко
Влада Швейцарії не знала про загрозу бомби на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса. Тому повідомлення від швейцарської влади владі Білорусі про це не надходили,
– заявили у федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії.
Що казав білоруський політик
Лукашенко запевняє, що "діяв у межах законодавства". Мовляв, з території Швейцарії повідомили про вибухівку на борту пасажирського літака, тому повітряне судно й вирішили посадити у Мінську. За словами білоруського диктатора, перед тим екіпаж нібито радився з керівництвом компанії та аеропортом у Вільнюсі. Сам політик, мовляв, хотів захистити людей.
До речі, спершу Лукашенко казав, що повідомлення надійшло від бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС. Ті свою причетність до ситуації одразу спростували.
Затримання літака Протасевича: коротко
- Літак, на борту якого був Протасевич, терміново посадили у Мінську 23 травня. На землі білоруські силовики затримали активіста та його дівчину.
- Міжнародна спільнота обурилася такими діями Білорусі та пригрозила санкціями. Низка держав вже припинила авіасполучення з Мінськом, серед них – Україна.