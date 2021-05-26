Про це самопроголошений президент Білорусі сказав 26 травня під час зустрічі з парламентарями. Він переконаний, що діяв у межах законодавства.

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Диктатор заявив, що діяв законно, нібито захищаючи людей за всіма міжнародними правилами. За його словами, про вибухівку на борту повідомила Швейцарія.

При цьому, ще донедавна режим Лукашенка робив інші заяви. Там пов'язували інцидент з бойовиками руху ХАМАС.

Втім, після того, як палестинці спростували свою причетність й висловили обурення, довелося змінювати риторику.

Лукашенко також зазначив, що екіпаж літака нібито радився з керівництвом компанії та аеропортом у Вільнюсі. Врешті, ухвалили рішення про посадку у Мінську.

"Недоброзичливці Білорусі перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Далі – візьмуться за Росію", – переконаний Лукашенко.

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