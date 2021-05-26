Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він запевнив, що Росія не лише знала про це, але й могла брати участь в операції.

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"Я впевнений, що остання акція була погоджена з Москвою", – запевнив Піонтковський.

За його словами, існує 3 причини, щоб так вважати:

по-перше, повітряні сили – це спільна білорусько-російська система. І МіГ-29, який примушував літак до посадки, цілком міг бути російським;

по-друге, на борту впевнено могли бути російські агенти – ті самі "Петрови і Боширови";

– ті самі "Петрови і Боширови"; по-третє, вся російська пропаганда називає операцію "блискучою акцією білоруських спецслужб".

Піонтковський про причетність Росії до затримання Протасевича: відео

Затримання Протасевича: коротко