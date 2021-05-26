Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он заверил, что Россия не только знала об этом, но и могла участвовать в операции.

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"Я уверен, что последняя акция была согласована с Москвой", – заверил Пионтковский.

По его словам, существует 3 причины, чтобы так считать:

во-первых, воздушные силы – это совместная белорусско-российская система. И МиГ-29, принуждавший самолет к посадке, вполне мог быть русским ;

; во-вторых, на борту уверенно могли быть российские агенты – те же "Петровы и Бошировы";

в-третьих, вся российская пропаганда называет операцию "блестящей акцией белорусских спецслужб".

Пионтковский о причастности России к задержанию Протасевича: видео

Задержание Протасевича: коротко