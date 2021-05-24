Про це заявив директор департаменту з авіації білоруського Міністерства транспорту й комунікацій Артем Сікорський. Він дав брифінг 24 травня.

До теми Литва забороняє всі авіарейси, що проходять через Білорусь

За його словами, лист надіслали на електронну пошту. Його відправники нібито погрожували, що підірвуть літак над Вільнюсом.

Сікорський уточнив, що повідомлення від бойовиків палестинського ХАМАС було написане англійською. Він додав, що воно містило такий текст:

Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, аби Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю у цій війні.

При цьому, білоруський чиновник не пояснив, чому попередження відправили до Мінська, якщо воно було адресоване Євросоюзу.

Зверніть увагу! ЗМІ опублікували уривок розмови, в якому диспетчер рекомендує пілоту здійснити посадку через мінування. Втім, вибухівку на борту не знайшли.

Затримання Протасевича у Білорусі: що відомо