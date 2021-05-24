За офіційною інформацією білорусів, вони посадили літак, оскільки отримали інформацію про нібито його замінування. Деякі пасажири судна почали публікувати в мережі відео, як відбувався огляд їхніх речей.

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Як білоруські силовики обшукували пасажирів рейсу Афіни – Вільнюс

На оприлюднених кадрах видно, що всіх із речами вивели надвір. Обшук відбувався біля трапу літака в районі злітної смуги.

Далі можна побачити, як до кожного з пасажирів підходить собака і перевіряє вміст його багажу. Цікаво, що білоруські силовики одягнули жилети стюардів аеропорту.

Додамо, що на борту літака жодних вибухонебезпечних пристроїв не зайшли. Після 8 годин простою літаку все ж дозволили вилетіти до Вільнюса. Щоправда, за даними білоруської опозиції 6 людей залишилися в Мінську.

Білоруські силовики оглядають багаж пасажирів рейсу Афіни – Вільнюс: дивіться відео

Як усе відбувалося: спогади одного з пасажирів

Іноземець, який попросив не називати його імя, розповів, що літак уже мав прибути до Вільнюса. Натомість пілот зробив різкий поворот і повідомив пасажирам, що вони повинні приземлитися в Мінську, повідомляє TUT.BY.

Коли приземлилися, побачили військових, міліцію з собаками, які очікують на нас. І почули, що у них є інформація про нібито бомбу на борту. Після цього по п'ять осіб нас почали виводити назовні, водночас собаки обнюхували наш багаж. Вони обшукали всі наші речі, а пізніше ще й просканували в пункті огляду в аеропорту,

– зазначив пасажир рейсу Афіни – Вільнюс.

За його словами, білоруські співробітники були дуже холодними з пасажирами. Вони не надавали жодної інформації упродовж 6 годин. І пасажири дізнавалися про все тільки з новин.

"Люди сиділи на підлозі, тому що місця для всіх було недостатньо. Вони нам не надали їжу або воду, але там був невеликий магазин, де ми могли купити самі. Вбиральні теж були в цій зоні, але нам дозволяли ходити туди", – підсумував чоловік.

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