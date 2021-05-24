По официальной информации белорусов, они посадили самолет, поскольку получили информацию о якобы его заминировании. Некоторые пассажиры судна начали публиковать в сети видео, как происходил осмотр их вещей.

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Как белорусские силовики обыскивали пассажиров рейса Афины – Вильнюс

На обнародованных кадрах видно, что всех с вещами вывели на улицу. Обыск проходил у трапа самолета в районе взлетной полосы.

Далее можно увидеть, как к каждому из пассажиров подходит собака и проверяет содержимое его багажа. Интересно, что белорусские силовики одели жилеты стюардов аэропорта.

Добавим, что на борту самолета никаких взрывоопасных устройств не зашли. После 8:00 простоя самолету все же разрешили вилететь в Вильнюс. Правда, по данным белорусской оппозиции 6 человек остались в Минске.

Белорусские силовики осматривают багаж пассажиров рейса Афины – Вильнюс: смотрите видео

Как все происходило: воспоминания одного из пассажиров

Иностранец, который попросил не называть его имя, рассказал, что самолет уже должен был прибыть в Вильнюс. Но пилот сделал резкий поворот и сообщил пассажирам, что они должны приземлиться в Минске, сообщает TUT.BY.

Когда приземлились, увидели военных, милицию с собаками, которые ожидают нас. И услышали, что у них есть информация о якобы бомбе на борту. После этого по пять человек нас начали выводить наружу, в то же время собаки обнюхивали наш багаж. Они обыскали все наши вещи, а потом еще и просканировали в пункте досмотра в аэропорту,

– отметил пассажир рейса Афины – Вильнюс.

По его словам, белорусские сотрудники были очень холодны с пассажирами. Они не давали никакой информации в течение 6 часов. И пассажиры узнавали обо всем только из новостей.

"Люди сидели на полу, потому что места для всех было недостаточно. Они нам не предоставили еду или воду, но там был небольшой магазин, где мы могли купить сами. Уборные тоже были в этой зоне, но нам разрешали ходить туда", – подытожил мужчина.

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