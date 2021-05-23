Латушко, который сейчас, как и большинство белорусских оппозиционеров, находится за границей, записал видеообращение. В нем он ситуацию с самолетом назвал "актом государственного терроризма".
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По свидетельствам Национального антикризисного правления, диспетчеры Национального аэропорта "Минск-2" угрожали сбить гражданский самолет компании Ryanair с пассажирами на борту,
– убеждает Латушко.
Также член Координационного совета Беларуси заверил, что кроме задержанного Протасевича в Вильнюс из Минска не вылетели еще 2 гражданина Беларуси и 4 – России.
Что говорят в минском аэропорту
Как заверил начальник смены Национального аэропорта Максим Кияков, решение о том, чтобы сажать самолет в Минске, принял именно командир лайнера, ведь этот аэродром – был ближайшим. Это решение соответствует международным правилам, заверил Кияков.
Между тем, ОНТ – государственный белорусский канал обнародовал фрагменты разговоров диспетчеров и экипажа лайнера. Они якобы свидетельствуют о том, что решение сажать самолет в Минске принял командир.
Коротко о задержании Романа Протасевича
- Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая посадили в Минске.
- На такой шаг пошли из-за сообщения о заминировании. Взрывчатки на борту не было
- С самолета сняли редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за открытых уголовных дел.
- После нескольких часов в аэропорту Минска самолет направился в Вильнюс.