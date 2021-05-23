Так, из Беларуси снова поступили тревожные новости. Об этом написал спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Кстати Могут ввести санкции: в ЕС призвали Беларусь немедленно отпустить Протасевича и других пассажиров
Реакция МИД
МИД требует немедленного освобождения Протасевича. Николенко добавил, что во время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы.
Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей,
– отметил спикер.
Что известно о задержании Протасевича
- Самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, 23 мая посадили в Минске. Все из-за сообщения о минировании, хотя никакой взрывчатки так и не нашли.
- На борту был бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали из-за открытых уголовных дел против него.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения.
- Лидер оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что посадка самолета – это операция спецслужб, чтобы задержать Протасевича.
- Кстати, сам активист перед вылетом заявил, что за ним могут следить сотрудники спецслужб.
- Мировое сообщество уже отреагировало на дерзкое задержание самолета и пассажиров. В ЕС призвали немедленно отпустить всех людей, в том числе и Протасевича. Польша даже требует ввести санкции против Беларуси.