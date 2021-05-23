Так, из Беларуси снова поступили тревожные новости. Об этом написал спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Кстати Могут ввести санкции: в ЕС призвали Беларусь немедленно отпустить Протасевича и других пассажиров

Реакция МИД

МИД требует немедленного освобождения Протасевича. Николенко добавил, что во время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы.

Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей,

– отметил спикер.

Что известно о задержании Протасевича