Об этом заявил директор департамента по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Он дал брифинг 24 мая.

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По его словам, письмо прислали на электронную почту. Его отправители якобы угрожали, что взорвут самолет над Вильнюсом.

Сикорский уточнил, что сообщение от боевиков палестинского ХАМАС было написано на английском. Он добавил, что оно содержало следующий текст:

Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне.

При этом, белорусский чиновник не пояснил, почему предупреждение отправили в Минск, если оно было адресовано Евросоюзу.

Обратите внимание! СМИ опубликовали отрывок разговора, в котором диспетчер рекомендует пилоту совершить посадку из-за минирования. Впрочем, взрывчатку на борту не нашли.

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