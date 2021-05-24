Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что соответствующий запрет позволит сохранить жизнь и безопасность путешественников.

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Что до полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства,

– сказала чиновница.

Запрет касается 10 направлений

Со своей стороны министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил: "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены". По его словам, запрет касается 10 направлений.

Наши данные показали, что это коснется 26 рейсов в сутки. Это все полеты на юг – Турция, те же Афины,

– добавил он.

Марюс Скуодис подытожил: "Это не означает запрет на полеты, это означает, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут".

Что этому предшествовало: коротко

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье 23 мая принудительно посадили якобы из-за сообщения о заминировании.

Во время проверки самолета задержали пассажира – экс-редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что на самом деле посадки самолета было операцией местных спецслужб. Они хотели задержать журналиста.

В НАТО призвали провести международное расследование посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Сейчас запретить полеты над территорией Беларуси требуют США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.

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