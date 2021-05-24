Литовська прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявила, що відповідна заборона дозволить зберегти життя та безпеку мандрівників.

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Щодо польотів у Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, незважаючи на те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано ухвалити відповідне рішення уряду,

– сказала чиновниця.

Заборона стосується 10 напрямків

Зі свого боку міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс пояснив: "Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені". За його словами, заборона стосується 10 напрямків.

Наші дані показали, що це торкнеться 26 рейсів на добу. Це все польоти на південь – Туреччина, ті ж Афіни,

– додав він.

Марюс Скуодіс підсумував: "Це не означає заборону на польоти, це означає, що авіакомпанії повинні вибирати інший маршрут".

Що цьому передувало: коротко

Літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у неділю 23 травня примусово посадили нібито через повідомлення про замінування.

Під час перевірки літака затримали пасажира – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що насправді посадження літака було операцією місцевих спецслужб. Вони хотіли затримати журналіста.

У НАТО закликали провести міжнародне розслідування посадки літака Ryanair у Білорусі.

Наразі заборонити польоти над територією Білорусі вимагають США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.

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