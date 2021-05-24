В сети пассажирка поделилась фотографиями и видео с минского аэропорта. Женщина рассказала, что там к пассажирам рейса Афины – Вильнюс относились, как к пленникам.
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Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец". Тот ответил: "Мы вынуждены, у нас нет выбора",
– рассказала женщина.
Пассажирка рассказала о диалоге Протасевича с бортпроводником / Скриншот со страницы
Пассажиры рейса Афины – Вильнюс рассказывают о полете: смотрите видео
Задержание Протасевича: главное
- Экс-руководителя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске. Журналист и его девушка София Сапега возвращались из отпуска.
- Самолет Ryanair экстренно посадили в Беларуси из-за якобы сообщения о заминировании. В то же время никакой взрывчатки на борту не было.
- Зато после посадки самолета задержали 6 пассажиров. Среди них был журналист Роман Протасевич. Его уже признали политзаключенным.
- Адвокатов к Протасевичу и его девушке не пускают. Оппозиционеры опасаются, что парня в СИЗО могут пытать.
- Между тем международные авиакомпании отменяют полеты над Беларусью. В частности, говорится о венгерской авиакомпании Wizz Air и латвийской Air Baltic.