В сети пассажирка поделилась фотографиями и видео с минского аэропорта. Женщина рассказала, что там к пассажирам рейса Афины – Вильнюс относились, как к пленникам.

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Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец". Тот ответил: "Мы вынуждены, у нас нет выбора",

– рассказала женщина.



Пассажирка рассказала о диалоге Протасевича с бортпроводником / Скриншот со страницы

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