У мережі пасажирка поділилася світлинами та відео з мінського аеропорта. Жінка розповіла, що там до пасажирів рейсу Афіни – Вільнюс ставилися, як до бранців.

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Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець". Той відповів: "Ми змушені, у нас немає вибору",

– розповіла жінка.



Пасажирка розповіла про діалог Протасевича з бортпровідником / Скриншот зі сторінки

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