У мережі пасажирка поділилася світлинами та відео з мінського аеропорта. Жінка розповіла, що там до пасажирів рейсу Афіни – Вільнюс ставилися, як до бранців.

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Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець". Той відповів: "Ми змушені, у нас немає вибору",
– розповіла жінка.

Пасажирка літака Ryanair переказала діалог Протасевича з борпровідником
Пасажирка розповіла про діалог Протасевича з бортпровідником / Скриншот зі сторінки

Пасажири рейсу Афіни – Вільнюс розповідають про політ: дивіться відео

Затримання Протасевича: головне

  • Екскерівника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Журналіст та його дівчина Софія Сапега поверталися з відпустки.
  • Літак Ryanair екстрено посадили у Білорусі через начебто повідомлення про замінування. Водночас ніякої вибухівки на борту не було.
  • Натомість після посадки літака затримали 6 пасажирів. Серед них був журналіст Роман Протасевич. Його вже визнали політв'язнем.
  • Адвокатів до Протасевича та його дівчини не пускають. Опозиціонери побоюються, що хлопця у СІЗО можуть катувати
  • Тим часом міжнародні авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю. Зокрема, мовиться про угорську авіакомпанію Wizz Air та латвійську Air Baltic.