Александр Добровольский – советник Светланы Тихановской – рассказал, что Протасевичу предъявлено обвинение по 3 уголовным статьям. Журналисту инкриминируют организацию массовых беспорядков, нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни.

Актуально Романа Протасевича признали политзаключенным

По словам Добровольского, Протасевич может находиться в СИЗО КГБ.

Ничего необычного для Беларуси не будет. Так, как и всех, его пытаются заставить себя оговорить, сказать все, что он знает. К нему могут применять пытки,
– рассказал советник Тихановской.

В то же время Сапеге пока никаких обвинений не предъявили. Добровольский надеется, что через некоторое время к девушке пропустят адвокатов.

Для оплаты защитников уже собрали более 5 тысяч евро.

Детали от Добровольского

  • Белорусская оппозиция планирует осуществить международное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Тихановская уже запланировала встречи с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Португалии, Франции, Германии. Кроме того, белорусская оппозиция планирует подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации.
  • Оппозиционеры также форсируют принятие четвертого пакета санкций – к нему собираются добавить людей, которые несут ответственность за инцидент с Протасевичем.
  • Кроме того, оппозиционеры будут коммуницировать с Белым домом.

Задержание Протасевича: главное

  • Экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске.
  • Самолет, на котором журналист возвращался из Афин в Вильнюс, внезапно принудительно посадили в столице Беларуси. Официальная причина – якобы сообщение о заминировании. Хотя никакой взрывчатки в самолете не нашли.
  • Протасевича задержали.
  • Когда самолет наконец приземлился в Вильнюсе, на борту не было 6 человек: 4 россиянин и 2 – белорусов.
  • Родные Протасевича убеждены, что это была спецоперация. Ее цель – задержать журналиста.
  • Из-за инцидента с Протасевичем международные авиакомпании отменяют полеты над Беларусью.