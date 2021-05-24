Александр Добровольский – советник Светланы Тихановской – рассказал, что Протасевичу предъявлено обвинение по 3 уголовным статьям. Журналисту инкриминируют организацию массовых беспорядков, нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни.

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По словам Добровольского, Протасевич может находиться в СИЗО КГБ.

Ничего необычного для Беларуси не будет. Так, как и всех, его пытаются заставить себя оговорить, сказать все, что он знает. К нему могут применять пытки,

– рассказал советник Тихановской.

В то же время Сапеге пока никаких обвинений не предъявили. Добровольский надеется, что через некоторое время к девушке пропустят адвокатов.

Для оплаты защитников уже собрали более 5 тысяч евро.

Детали от Добровольского

Белорусская оппозиция планирует осуществить международное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тихановская уже запланировала встречи с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Португалии, Франции, Германии. Кроме того, белорусская оппозиция планирует подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации.

Оппозиционеры также форсируют принятие четвертого пакета санкций – к нему собираются добавить людей, которые несут ответственность за инцидент с Протасевичем.

Кроме того, оппозиционеры будут коммуницировать с Белым домом.

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