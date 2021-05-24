Отец задержанного оппозиционера Дмитрий Протасевич убежден, что это была заранее спланированная операция, которую тщательно подготовили, и, вероятно, не только спецслужбы Беларуси.

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Задержание Протасевича – спланированный теракт

Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели,

– отметил отец журналиста.

По его словам, перехват самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

"Теракт ужасный не потому, что он произошел, а за его последствия. И они гораздо хуже, чем сам теракт", – отметил Дмитрий Протасевич. Он добавил, что семья задержанного переживает за него, однако не знает, где журналист.

Беларусь действует в стиле СССР

Из-за страха политического преследования семья Протасевич уехала из Беларуси 8 месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что его сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

Он считает, что действия белорусских властей отражают "стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз".

"Власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают: если вы заткнете журналистов, посадите всех в тюрьму, возьмете под контроль все СМИ, вы сможете спокойно заниматься темными делами, плюя на общественное мнение", – продолжил мужчина.

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Призывы к запрету полетов над Беларусью

Дмитрий Протасевич прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. Это, по его мнению, "ощутимо скажется на "Белавиа", однако санкции должны касаться не только авиасообщения".

Прежде всего, считает отец журналиста, следует ввести ограничения по финансовым потокам семьи Лукашенко и чиновников.

Задержание Протасевича: коротко