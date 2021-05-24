Отец задержанного оппозиционера Дмитрий Протасевич убежден, что это была заранее спланированная операция, которую тщательно подготовили, и, вероятно, не только спецслужбы Беларуси.
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Задержание Протасевича – спланированный теракт
Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели,
– отметил отец журналиста.
По его словам, перехват самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".
"Теракт ужасный не потому, что он произошел, а за его последствия. И они гораздо хуже, чем сам теракт", – отметил Дмитрий Протасевич. Он добавил, что семья задержанного переживает за него, однако не знает, где журналист.
Беларусь действует в стиле СССР
Из-за страха политического преследования семья Протасевич уехала из Беларуси 8 месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что его сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.
Он считает, что действия белорусских властей отражают "стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз".
"Власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают: если вы заткнете журналистов, посадите всех в тюрьму, возьмете под контроль все СМИ, вы сможете спокойно заниматься темными делами, плюя на общественное мнение", – продолжил мужчина.
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Призывы к запрету полетов над Беларусью
Дмитрий Протасевич прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. Это, по его мнению, "ощутимо скажется на "Белавиа", однако санкции должны касаться не только авиасообщения".
Прежде всего, считает отец журналиста, следует ввести ограничения по финансовым потокам семьи Лукашенко и чиновников.
Задержание Протасевича: коротко
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту якобы была взрывчатка.
- В Минске самолет проверили, однако взрывчатки не нашли. В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был журналист и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.
- В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель. Однако Ryanair утверждает, что Беларусь сообщила экипажу о потенциальной угрозе на борту. Кроме того, СМИ пишут, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.
- После 8-часового пребывания в Минске самолет вылетел в Вильнюс. Однако на его борту уже не было 6 пассажиров. В частности, Романа Протасевича и его девушки, которых задержали.
- Мировое сообщество уже отреагировало на дерзкое задержания самолета и пассажиров и требует освободить задержанных, а также остановить полеты над Беларусью.