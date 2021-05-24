Раніше телеграм-канали повідомляли, що на борту літака, який прилетів до Вільнюса Софії не було. Отже, її затримали у Мінську разом із засновником білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA.
Важливо До посадки Ryanair в Мінську можуть бути причетні росіяни, – депутат Європарламенту
Батьки 23-річної Софії з'ясували, що та перебуває у тимчасовому слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна. Затриманій вже найняли адвоката.
Ми зустрілися з консулом, поспілкувалися, описали ситуацію. Вони в курсі події. Сподіваюся, вони нам допоможуть,
– сказала мати дівчини Анна Дудич.
Софія встигла написати лише "мама"
Дудич зізналася, що про посадку рейсу дізналася з інстаграму.
"Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з молодою людиною, нічого за собою не тягне. Ми живемо у місті Ліда. Дізналися, що літак над Лідою розгорнули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти", – розповіла мати затриманої.
За словами жінки, донька написала їй у WhatsApp тільки слово "мама". Більше нічого Софія не встигла – її затримали. З того часу батьки з донькою не зв'язувалися.
Що відомо про затримання Протасевича
- 23 травня літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили у Мінську. Все через повідомлення про замінування від білоруських диспетчерів. Зауважимо, вибухівки на борту так і не знайшли.
- З літака зняли Протасевича та його дівчинку Сапегу. Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Депутат Європарламенту Роберт Бедронь заявив, що до інциденту можуть бути причетні російські спецслужби. За Протасевичем, ймовірно, стежили агенти КДБ.
- НАТО та ЄС закликали негайно звільнили засновника телеграм-каналу NEXTA.
- Низка авіакомпаній та держав вже відмовилися літати над територією Білорусі.