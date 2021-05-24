Ранее телеграм-каналы сообщали, что на борту самолета, который прилетел в Вильнюс Софии не было. Следовательно, ее задержали в Минске вместе с основателем белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA.

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Родители 23-летней Софии выяснили, что та находится во временном следственном изоляторе на улице Окрестина. Задержанной уже наняли адвоката.

Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию. Они в курсе произошедшего. Надеюсь, они нам помогут,

– сказала мать девушки Анна Дудич.

София успела написать только "мама"

Дудич призналась, что о посадке рейса узнала из инстаграма.

"Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влечет. Мы живем в городе Лида. Узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", – рассказала мать задержанной.

По словам женщины, дочь написала ей в WhatsApp только слово "мама". Больше ничего София не успела – ее задержали. С тех пор родители с дочкой не связывались.

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