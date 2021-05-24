Таку заяву зробив Роберт Бедронь, депутат Європарламенту й глава делегації з питань відносин з Білоруссю. Водночас він уточнив, що цю інформацію наразі перевіряють.

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Політик зазначив, що за Протасевичем, ймовірно, стежили агенти КДБ. Він вже давно міг бути "під прицілом" розвідувальних служб не лише Білорусі, а й Росії.

На борту літака були агенти КДБ, вони покинули його після посадки у Мінську. Ймовірно, серед них були громадяни Росії,

– пояснив Бедронь.

"Багато інформації на це вказує. Це ще треба уточнити, дипломатичні служби Європейського союзу вивчають це питання", – додав депутат Європарламенту.

Реакція росіян на інцидент з літаком Ryanair

У Путіна відмовилися коментувати посадку літака Ryanair. Мовляв, є певні міжнародні правила, тож оцінку повинні давати саме міжнародні авіаційні органи. Проте на інцидент відреагувала російська дипломатка Марія Захарова. Її шокує те, що Захід називає випадок у повітряному просторі Білорусі "шокуючим".

Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про стурбованість закликами Тихановської до мобілізації протестів наприкінці літа. "Сподіваємося, білоруси проявлять властиву їм мудрість і не підуть на поводу у тих, хто хоче використати ситуацію у своїх корисливих інтересах", – цинічно висловився він.

Крім цього, Лавров також пообіцяв, що "Росія не залишить Білорусь в біді". Мовляв, країна завжди готова підтримати свого сусіда й стратегічного союзника.

Що кажуть у білоруському МЗС

Різку реакцію світу на ситуацію з екстреною посадкою рейсу Ryanair з Романом Протасевичем прокоментував й речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Чисто по-людськи зрозуміло й сумно, що пасажири зіткнулися з незручностями. Проте правила авіаційної безпеки – абсолютний пріоритет", – виправдав дії режиму він.

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