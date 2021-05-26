Об этом самопровозглашенный президент Беларуси сказал 26 мая во время встречи с парламентариями. Он убежден, что действовал в рамках законодательства.

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Диктатор заявил, что действовал законно, якобы защищая людей по всем международным правилам. По его словам, о взрывчатке на борту сообщила Швейцария.

При этом, еще до недавнего времени режим Лукашенко делал другие заявления. Там связывали инцидент с боевиками движения ХАМАС.

Впрочем, после того, как палестинцы опровергли свою причастность и выразили возмущение, пришлось менять риторику.

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