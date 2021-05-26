Аеропорти боялися відповідальності, – Лукашенко

Білоруській диктатор припустив, що інші країни забоялися відповідальності і тому не прийняли літак "з вибухівкою". Він навіть зазначив, що комусь "могло бути треба, щоб літак зупинився у Мінську".

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Чому командир екіпажу вирішив посадити в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів? Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку? Ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ,

– заявив політик.

За його словами, командир екіпажу нібито радився з керівництвом та співробітниками аеропорту у Вільнюсі. Однак у підсумку вирішив піти на посадку в Мінську.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з аеропортами у Києві та Львові для підтвердження або спростування заяви Лукашенка.

Чому у повітря випустили винищувачі

Лукашенко заявив, що "робив все, аби врятувати людей". Саме тому у повітря підняли винищувачі, які мали не допустити відхилення від курсу літака "з вибухівкою".

"Якщо раптом щось сталося б, він повинен був передати координати нашим рятувальникам, вертольотам, які миттєво повинні були прибути в точку падіння літака", – наголосив самопроголошений президент.

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