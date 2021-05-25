Про перспективу поновлення авіасполучення України та Білорусі в ефірі одного із телеканалів розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

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Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю

Щойно білоруський режим повернеться до нормальності та скасує ті рішення, які призвели до вжиття контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі буде відновлено,

– зазначив Єнін.

Нагадаємо, Україна засудила затримання журналіста Романа Протасевича та прийняла рішення з півночі 26 травня припинити авіасполучення з Білоруссю. Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів у митних пунктах аеропортів, що прямують з Білорусі або до Білорусі.

Затримання Протасевича: що відомо