Про перспективу поновлення авіасполучення України та Білорусі в ефірі одного із телеканалів розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.
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Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю
Щойно білоруський режим повернеться до нормальності та скасує ті рішення, які призвели до вжиття контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі буде відновлено,
– зазначив Єнін.
Нагадаємо, Україна засудила затримання журналіста Романа Протасевича та прийняла рішення з півночі 26 травня припинити авіасполучення з Білоруссю. Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів у митних пунктах аеропортів, що прямують з Білорусі або до Білорусі.
Затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Там силовики обшукали пасажирів та затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, водночас жодної вибухівки не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що він начебто у лікарні у важкому стані. Однак білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Однак на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Згодом оприлюднили відеозвернення Софії Сапеги, яка "зізналася", що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію правоохоронців.
- Після затримання журналіста та його дівчини світова спільнота закликала відпустити їх та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом.