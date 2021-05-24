Таку інформацію оприлюднила пресслужба МЗС Білорусі. У відомстві також спростували новину про те, що затриманий Протасевич перебуває у мінській лікарні у критичному стані.

Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

Де і в якому стані Протасевич

У білоруському міністерстві закордонних справ сказали, що зараз блогер перебуває в слідчому ізоляторі №1 у Мінську.

У мережі поширюється інформація від особи матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному із закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідає дійсності,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від Протасевича нібито не надходило. Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація, що затриманого хлопця знайшли у лікарні. У нього, за попередніми даними, проблеми з серцем.

Раніше батьки Романа Протасевича зазначили, що не знають, де перебуває їхній син. Про затримання Романа сім'я дізналася з одного телеграм-каналу. Батько активіста заявив, що готує звернення до Міжнародного суду.

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