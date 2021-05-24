Таку інформацію оприлюднила пресслужба МЗС Білорусі. У відомстві також спростували новину про те, що затриманий Протасевич перебуває у мінській лікарні у критичному стані.
Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста
Де і в якому стані Протасевич
У білоруському міністерстві закордонних справ сказали, що зараз блогер перебуває в слідчому ізоляторі №1 у Мінську.
У мережі поширюється інформація від особи матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному із закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідає дійсності,
– наголосили у відомстві.
Там додали, що скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від Протасевича нібито не надходило. Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація, що затриманого хлопця знайшли у лікарні. У нього, за попередніми даними, проблеми з серцем.
Раніше батьки Романа Протасевича зазначили, що не знають, де перебуває їхній син. Про затримання Романа сім'я дізналася з одного телеграм-каналу. Батько активіста заявив, що готує звернення до Міжнародного суду.
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Затримання Протасевича: головне
- Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня терміново приземлився у столиці Білорусі Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.
- За дивним збігом обставин на борту перебував неугодний білоруській владі блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили.
- Зрештою Романа, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики. Цікаво, що вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих. Президент України Володимир Зеленський вже доручив уряду підготувати рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю.