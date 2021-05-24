Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що цей випадок був актом державного тероризму й не має рівних в історії усієї європейської спільноти. Як він розповів, щодо цієї справи вже готують звернення до Міжнародного суду.

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Як сім'я дізналася про затримання

За словами Протасевича, основну інформацію про інцидент сім'я дізналася з одного з телеграм-каналів. Батько розповів, що зараз він робить усе можливе, щоб дізнатися, де перебуває його син та в якому він стані.

Де він зараз перебуває припустити не складно, однак точне місце перебування нашого сина наразі невідоме,

– заявив він.

Журналіст був загрозою для Лукашенка

Протасевич заявив, що для режиму Лукашенка будь-яка інформація про те, що відбувається в країні, є небезпечною. Як він зауважив, його син доклав чимало зусиль для того, щоб хоч якось змінити ситуацію в країні, тому й становив певну загрозу для влади.

"Будь-який прояв свободи слова чи об'єктивна інформація зараз дуже болісно б'ють по режиму Лукашенка" – наголосив батько затриманого.

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Що відомо про діяльність журналіста

За словами батька Протасевича, його син у 2019 році покинув Білорусь, боячись переслідування влади. Певний час він перебував у Польщі, а потім працював у Литві в штабі Світлани Тихановської.

Як розповів батько журналіста, вже у серпні 2020 року він разом з дружиною також покинув Білорусь. За його словами, вони боялися, що через дії сина їх можуть використати як політичних заручників.

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