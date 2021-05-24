Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що цей випадок був актом державного тероризму й не має рівних в історії усієї європейської спільноти. Як він розповів, щодо цієї справи вже готують звернення до Міжнародного суду.
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Як сім'я дізналася про затримання
За словами Протасевича, основну інформацію про інцидент сім'я дізналася з одного з телеграм-каналів. Батько розповів, що зараз він робить усе можливе, щоб дізнатися, де перебуває його син та в якому він стані.
Де він зараз перебуває припустити не складно, однак точне місце перебування нашого сина наразі невідоме,
– заявив він.
Журналіст був загрозою для Лукашенка
Протасевич заявив, що для режиму Лукашенка будь-яка інформація про те, що відбувається в країні, є небезпечною. Як він зауважив, його син доклав чимало зусиль для того, щоб хоч якось змінити ситуацію в країні, тому й становив певну загрозу для влади.
"Будь-який прояв свободи слова чи об'єктивна інформація зараз дуже болісно б'ють по режиму Лукашенка" – наголосив батько затриманого.
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Що відомо про діяльність журналіста
За словами батька Протасевича, його син у 2019 році покинув Білорусь, боячись переслідування влади. Певний час він перебував у Польщі, а потім працював у Литві в штабі Світлани Тихановської.
Як розповів батько журналіста, вже у серпні 2020 року він разом з дружиною також покинув Білорусь. За його словами, вони боялися, що через дії сина їх можуть використати як політичних заручників.
Батько Протасевича розповів про затримання сина: дивіться відео
Затримання Протасевича: що відомо
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня приземлився літак компанії Ryanair, у якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Після цього його затримали.
- Україна вимагає, аби Білорусь негайно звільнила Протасевича. Інцидент назвали наступом на свободу слова.
- На затримання журналіста також відреагував президент Литви Ґітанас Науседа. Він вимагає від Білорусі негайно звільнити активіста.
- У ході саміту Євросоюзу, який стартує 24 травня, обговорять примусову посадку літака з Протасевичем на борту.
- Водночас у США заявили, що Білорусь поставила під загрозу життя понад 120 людей заради тиску на ЗМІ.