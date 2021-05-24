У Державному департаменті США різко засудили події, що сталися із літаком, у якому летів Роман Протасевич. Там зазначають: рейс був призначений між двома країнами Євросоюзу і зазнав вимушеної переадресації.
До теми Затримання Протасевича в Мінську: як білоруські спецслужби змогли вистежити активіста
На борту були громадяни США
Такі дії із літаком загрожували життю і безпеці понад 120 людей, заявляють у США. Постраждати зокрема могли і їхні громадяни.
Цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенко, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема громадян США,
– йдеться у заяві Держдепу.
Також у Держдепартаменті США зазначають, що причетність білоруських служб безпеки і використанні військових літаків для супроводу літака Ryanair викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.
Надзвичайна і вповноважена пані посол Білорусі у США Джулі Фішер також гостро засудила затримання літака. Вона зазначала, що такими діями Білорусь псує свою репутацію і все більше ізолюється від світу.
Нестримні зусилля Лукашенка ув'язнити та змусити мовчати політичних ворогів шкодять народові країни, її міжнародній репутації, а також економіці,
– написала Фішер у твітері.
Різкий осуд діям режиму Лукашенка вже висловили ЄС, Канада і НАТО. Світові лідери закликали Білорусь негайно звільнити журналіста. Україна назвала інцидент черговою атакою на свободу слова.
Затримання Протасевича: головне
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс "Афіни – Вільнюс". На його борту начебто була вибухівка.
- Літак раптово подав сигнал лиха і після цього змінив курс.
- У Мінську літак перевірили, але вибухівки не знайшли. Натомість пасажирів відправили на повторний огляд.
- Серед них був журналіст Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили.
- У Мінобороні Білорусі ж кажуть, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Його політ супроводжував винищувач.
- Натомість Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж літака Ryanair про потенційну загрозу на борту.