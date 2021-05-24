В Государственном департаменте США резко осудили события, произошедшие с самолетом, в котором летел Роман Протасевич. Там отмечают: рейс был назначен между двумя странами Евросоюза и подвергся вынужденной переадресации.

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На борту были граждане США

Такие действия с самолетом угрожали жизни и безопасности более 120 человек, заявляют в США. Пострадать в том числе могли и их граждане.

Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США,

– говорится в заявлении Госдепа.

Также в Госдепартаменте США отмечают, что причастность белорусских служб безопасности и использование военных самолетов для сопровождения самолета Ryanair вызывают серьезное беспокойство и требуют полного расследования.

Важно! После 8-часового пребывания в Минске самолет таки доставили в Вильнюс. Впрочем, оппозиция утверждает, что на его борту "не хватило" 6 пассажиров. Среди них может быть в частности Роман Протасевич и его девушка.

Чрезвычайная и уполномоченная госпожа посол Беларуси в США Джули Фишер также остро осудила задержание самолета. Она отмечала, что такими действиями Беларусь портит свою репутацию и все больше изолируется от мира.

Неудержимые усилия Лукашенко заключить в тюрьму и заставить молчать политических врагов вредят народу страны, ее международной репутации, а также экономике,

– написала Фишер в твитере.

Резкое осуждение действиям режима Лукашенко уже выразили ЕС, Канада и НАТО. Мировые лидеры призвали Беларусь немедленно освободить журналиста. Украина назвала инцидент очередной атакой на свободу слова.

Задержание Протасевича: главное