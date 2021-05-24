Отец задержанного Дмитрий Протасевич заявил, что этот случай был актом государственного терроризма и не имеет равных в истории всего европейского сообщества. Как он рассказал, по этому делу уже готовят обращение в Международный суд.

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Как семья узнала о задержании

По словам Протасевича, основную информацию об инциденте семья узнала из одного из телеграмм-каналов. Отец рассказал, что сейчас он делает все возможное, чтобы узнать, где находится его сын и в каком он состоянии.

Где он сейчас находится предположить не сложно, однако точное место пребывания нашего сына пока неизвестно,

– заявил он.

Журналист был угрозой для Лукашенко

Протасевич заявил, что для режима Лукашенко любая информация о том, что происходит в стране, является опасной. Как он отметил, его сын приложил немало усилий для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в стране, поэтому и представлял определенную угрозу для власти.

"Любые проявления свободы слова или объективная информация сейчас очень болезненно бьют по режиму Лукашенко", – подчеркнул отец задержанного.

Темы Прямое проявление международного терроризма, – в ОП высказались о задержании Протасевича

Что известно о деятельности журналиста

По словам отца Протасевича, его сын в 2019 году покинул Беларусь, боясь преследования властей. Некоторое время он находился в Польше, а затем работал в Литве в штабе Светланы Тихановской.

Как рассказал отец журналиста, уже в августе 2020 года он вместе с женой покинул Беларусь. По его словам, они боялись, что из-за действий сына их могут использовать как политических заложников.

Отец Протасевича рассказал о задержании сына: смотрите видео

Задержание Протасевича: что известно