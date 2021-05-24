Советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям отметил, что этот инцидент требует жесткой юридической оценки.

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Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины – Вильнюс – это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске под сфальсифицированным предлогом "о минировании" и под конвоем военной авиации – безусловный и демонстративный вызов современному миру,

– сказал он.

Михаил Подоляк добавил, что эти действия режима Беларуси требуют обязательной жесткой юридической оценки. По его словам, как минимум нужно ввести "запрет на небо". Оптимальным вариантом были бы прямые персональные санкции.

Обратите внимание! США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания осудили перехват самолета компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

Задержание Протасевича: что известно

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.

Все потому, что появилась информация якобы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

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