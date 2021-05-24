Такую информацию обнародовала пресс-служба МИД Беларуси. В ведомстве также опровергли новость о том, что задержанный Протасевич находится в минской больнице в критическом состоянии.
Важно Роман Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска, – мать активиста
Где и в каком состоянии Протасевич
В белорусском министерстве иностранных дел сказали, что сейчас блогер находится в следственном изоляторе №1 в Минске.
В Сети распространяется информация от личности матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности,
– подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от Протасевича якобы не поступало. Впоследствии белорусские СМИ обнародовали фото заключенного Романа Протасевича. На его лице виднеются следы побоев, которые вероятно пытались скрыть тональными средствами для лица.
Отметим, что недавно появилась информация, что задержанного парня нашли в больнице. У него, по предварительным данным, проблемы с сердцем.
Ранее родители Романа Протасевича отметили, что не знают, где находится их сын. О задержании Романа семья узнала из одного телеграмм-канала. Отец активиста заявил, что готовит обращение в Международный суд.
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Задержание Протасевича: главное
- Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая срочно приземлился в столице Беларуси Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании.
- По странному стечению обстоятельств на борту находился неугодный белорусским властям блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили.
- В конце концов Романа, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Интересно, что взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.
- Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил правительству подготовить решение об остановке авиасообщения с Беларусью.