Что известно о состоянии Протасевича
Задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA якобы нашли в больнице. У него – проблемы с сердцем.
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Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое. Об этом женщине сообщили неравнодушные,
– говорится в сообщении.
Детали задержания активиста
- 23 мая пассажирский самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Это случилось после того, как белорусские диспетчеры заявили о минировании самолета.
- После приземления белорусские силовики проверили всех пассажиров. Однако 6 из них так и не отпустили. Среди задержанных – Протасевич и его девушка из России София Сапега. Известно, что она сейчас находится в минском СИЗО.
- Задержание активиста возмутило международное сообщество. Ряд государств запретил своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси. Великобритания уже ввела санкции против физических и юридических белорусских лиц.
- Президент Владимир Зеленский поручил подготовить приостановку авиасообщения с Минском.