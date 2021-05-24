Визит предварительно запланирован на 28 мая. Он состоится вскоре после задержания в Минске активиста Романа Протасевича и его девушки-россиянки.

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Впервые о запланированной встрече с Путиным в начале мая сообщила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси.

Там анонсировали, что политики "обсудят имеющиеся проблемы, стоящие перед странами", однако других подробностей не сообщали.

В то же время источники "Коммерсантъ" в Москве и Минске заявили, что Лукашенко и Путин будут общаться об интеграции стран.

Справка. Это уже в третий раз с начала 2021 года Лукашенко едет в Россию. Первый визит состоялся 22 февраля в Сочи, а 22 апреля он и Путин общались в Москве.

В ближайшее время может состояться и встреча Путина с президентом США Джо Байденом. По данным издания NBC, вероятнее всего место – Женева.

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