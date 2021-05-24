Визит предварительно запланирован на 28 мая. Он состоится вскоре после задержания в Минске активиста Романа Протасевича и его девушки-россиянки.
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Впервые о запланированной встрече с Путиным в начале мая сообщила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси.
Там анонсировали, что политики "обсудят имеющиеся проблемы, стоящие перед странами", однако других подробностей не сообщали.
В то же время источники "Коммерсантъ" в Москве и Минске заявили, что Лукашенко и Путин будут общаться об интеграции стран.
В ближайшее время может состояться и встреча Путина с президентом США Джо Байденом. По данным издания NBC, вероятнее всего место – Женева.
Что в России говорят о задержании Протасевича в Минске
- Заметим, что в администрации Путина экстренную посадку самолета компании Ryanair в Беларуси и задержание активиста Протасевича комментировать отказались.
- При этом, депутат Европейского парламента Роберт Бедронь предположил, что к инциденту могут быть причастны российские спецслужбы.
- На фоне международного скандала, который возник из-за задержания Протасевича, в российском МИДе заверили, что "не оставят Беларусь в беде".