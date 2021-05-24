Візит попередньо запланований на 28 травня. Він відбудеться незадовго після затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки.

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Вперше про заплановану зустріч з Путіним на початку травня повідомила пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.

Там анонсували, що політики "обговорять наявні проблеми, які постали перед країнами", проте інших подробиць не повідомляли.

Водночас джерела "Коммерсантъ" у Москві та Мінську заявили, що Лукашенко та Путін спілкуватимуться про інтеграцію країн.

Довідка. Це вже втретє від початку 2021 року Лукашенко їде у Росію. Перший візит відбувся 22 лютого у Сочі, а 22 квітня він та Путін спілкувалися в Москві.

Найближчим часом може відбутися й зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом. За даними видання NBC, найімовірніше місце – Женева.

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