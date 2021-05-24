Візит попередньо запланований на 28 травня. Він відбудеться незадовго після затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки.
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Вперше про заплановану зустріч з Путіним на початку травня повідомила пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.
Там анонсували, що політики "обговорять наявні проблеми, які постали перед країнами", проте інших подробиць не повідомляли.
Водночас джерела "Коммерсантъ" у Москві та Мінську заявили, що Лукашенко та Путін спілкуватимуться про інтеграцію країн.
Найближчим часом може відбутися й зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом. За даними видання NBC, найімовірніше місце – Женева.
Що у Росії кажуть про затримання Протасевича у Мінську
- Зауважимо, що в адміністрації Путіна екстрену посадку літака компанії Ryanair у Білорусі та затримання активіста Протасевича коментувати відмовилися.
- При цьому, депутат Європейського парламенту Роберт Бедронь припустив, що до інциденту можуть бути причетні російські спецслужби."
- На тлі міжнародного скандалу, який виник через затримання Протасевича, у російському МЗС запевнили, що "не залишать Білорусь в біді".