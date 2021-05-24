Про це повідомив кореспондент американського видання NBC Джеффа Беннетта. Він посилається одразу на кілька співрозмовників у Білому домі.

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"Женева, Швейцарія, це найбільш ймовірне місце проведення потенційної зустрічі Байдена з Путіним. Про це заявили 4 джерела в адміністрації президента США", – написав він.

Й додав, що раніше Байден висловлював сподівання, що зустрітися з очільником Кремля вдасться під час запланованого у червні візиту до Європи.

Крім цього, за словами журналіста NBC, ця зустріч, скоріш за все, буде спрямована на деескалацію між Сполученими Штатами Америки та Росії.

Ймовірна зустріч Байдена та Путіна: коротко