Про це повідомив кореспондент американського видання NBC Джеффа Беннетта. Він посилається одразу на кілька співрозмовників у Білому домі.
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"Женева, Швейцарія, це найбільш ймовірне місце проведення потенційної зустрічі Байдена з Путіним. Про це заявили 4 джерела в адміністрації президента США", – написав він.
Й додав, що раніше Байден висловлював сподівання, що зустрітися з очільником Кремля вдасться під час запланованого у червні візиту до Європи.
Крім цього, за словами журналіста NBC, ця зустріч, скоріш за все, буде спрямована на деескалацію між Сполученими Штатами Америки та Росії.
Ймовірна зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Ще у квітні американський президент запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни. Тоді організувати її погодилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч відбудеться вже у в найближчі тижні. Принаймні, на це розраховує Білий дім.
- Згодом у російському МЗС уточнили, що президенти можуть поспілкуватися в одній з дипломатичних столиць Європи. Проте подробиць не повідомляли.