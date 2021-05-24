Деталі про потенційну зустріч президентів України та Росії в ефірі телеканалу розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Фактор впливу на теми розмови Зеленського і Путіна

На пресконференції 20 травня Зеленський сказав, що він працює над зустріччю з Путіним, йому вона потрібна для того, щоб інтенсифікувати мирний процес. І в Кремлі підтвердили посередньо, що зустріч готується,

– заявив Арестович.

Він додав, що наразі більш докладної інформації немає, але сам факт підтвердження зустрічі Кремлем – вже значний прогрес.

Речник української делегації у ТКГ вважає, що зустріч глав України та Росії, а також її порядок денний залежатиме від зустрічі Путіна з Байденом.

"Не забуваємо, що буде зустріч Байдена та Путіна, на якій теж буде вирішуватися, зокрема, українська повістка. Ця повістка узгоджується з Офісом Президента дуже щільно", – розповів він.

Арестович наголосив, що не можна говорити, що американці хочуть домовитися без України, навпаки – американська адміністрація активно контактує з українською стороною.

У планах – домовленості щодо низки питань

Крім того, речник української делегації у ТКГ сподівається, що вдасться досягнути згоди щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також обміну утримуваними особами, повноцінного відкриття КПВВ, припинення вогню тощо.

"Але я не хотів би давати надію. Адже вже сформувалася інша проблема, яка залишиться назавжди – росіяни витратили на створення так званих "ЛНР" і "ДНР" 8 років, мільярди доларів, втратили мільярди через санкції, тисячі життів. І вони навряд чи так просто відмовляться від цього інструменту", – зазначив він.

Арестович нагадав, що головне політичне бажання Кремля – змусити Київ вступити в прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР". Водночас на Заході є сили, які теж цього хочуть. Тому Україні доводиться міцно відстоювати свої національні інтереси.

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