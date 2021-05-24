Детали о потенциальной встрече президентов Украины и России в эфире телеканала рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Фактор влияния на темы разговора Зеленского и Путина

На пресс-конференции 20 мая Зеленский сказал, что он работает над встречей с Путиным, ему она нужна для того, чтобы активизировать мирный процесс. И в Кремле подтвердили, что встреча готовится,

– заявил Арестович.

Он добавил, что пока более подробной информации нет, но сам факт подтверждения встречи Кремлем – уже значительный прогресс.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что встреча глав Украины и России, а также ее повестка дня будет зависеть от встречи Путина с Байденом.

"Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка. Эта повестка согласовывается с Офисом Президента очень плотно", – рассказал он.

Арестович подчеркнул, что нельзя говорить, что американцы хотят договориться без Украины, наоборот – американская администрация активно контактирует с украинской стороной.

В планах – договоренности по ряду вопросов

Кроме того, спикер украинской делегации в ТКГ надеется, что удастся достичь согласия относительно процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обмена удерживаемыми лицами, полноценного открытия КПВВ, прекращения огня и тому подобное.

"Но я не хотел бы давать надежду. Ведь уже сформировалась другая проблема, которая останется навсегда – россияне потратили на создание так называемых "ЛНР" и "ДНР" 8 лет, миллиарды долларов, потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. И они вряд ли так просто откажутся от этого инструмента", – отметил он.

Арестович напомнил, что главное политическое желание Кремля – заставить Киев вступить в прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". В то же время на Западе есть силы, которые тоже этого хотят. Поэтому Украине приходится крепко отстаивать свои национальные интересы.

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