Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин готов обсуждать только отношения Украины и России. Однако разговор не будет касаться войны на Донбассе.

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Путин не уступит Зеленскому

По словам Жданова, на протяжении 7 лет войны Путин ни разу еще не отказывался от своих принципов или позиции. Как предположил эксперт, в вопросе обсуждения войны российский президент также не уступит.

Встречаться с Путиным без свидетелей, один на один нецелесообразно, и это заранее проигрыш,

– подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, поскольку Путин уже четко очертил вопросы, которые он готов обсуждать с Украиной, надеяться на обсуждение войны на Донбассе Зеленскому не стоит.

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