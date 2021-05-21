Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин готов обсуждать только отношения Украины и России. Однако разговор не будет касаться войны на Донбассе.
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Путин не уступит Зеленскому
По словам Жданова, на протяжении 7 лет войны Путин ни разу еще не отказывался от своих принципов или позиции. Как предположил эксперт, в вопросе обсуждения войны российский президент также не уступит.
Встречаться с Путиным без свидетелей, один на один нецелесообразно, и это заранее проигрыш,
– подчеркнул эксперт.
По мнению эксперта, поскольку Путин уже четко очертил вопросы, которые он готов обсуждать с Украиной, надеяться на обсуждение войны на Донбассе Зеленскому не стоит.
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Жданов рассказал о вероятной встрече Зеленского с Путиным: смотрите видео
Встреча Зеленского и Путина: коротко
- В апреле Владимир Зеленский обратился на русском языке к стране-агрессору и Владимиру Путину из-за обострения на Донбассе. Тогда он предложил главе Кремля встретиться в любой точке Донбасса.
- Путин отреагировал на предложение Зеленского, заявив, что готов встретиться с ним в Москве. При этом российский президент отметил, что войну на Донбассе он не будет обсуждать.
- Впоследствии Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться организацией переговоров с Путиным.
- По словам украинского президента, разговоры о встрече с главой Кремля уже продолжаются.